Supercup Leipzig-Coach Rose: Bayern „auf Herz und Nieren" prüfen

Vor dem Supercup an diesem Samstag in München macht sich Leipzigs Fußballtrainer Marco Rose keine Sorgen um den FC Bayern. Schlagen will er den deutschen Meister natürlich trotzdem.

© Jan Woitas/dpa Fordert die Bayern im Supercup: Leipzig-Coach Marco Rose. Foto: Jan Woitas/dpa

Von dpa