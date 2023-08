/ Lesedauer: ca. 4min Bayerns Stürmerstar Lederhose und Rechtsverkehr: Kanes neues Leben in München

Für Harry Kane ist in München alles neu - nicht nur als Torjäger auf dem Platz. Der Familienmensch taucht in Bayern in eine völlig andere Lebensart ein.

© Axel Heimken/dpa Harry Kane muss sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern München an viel Neues gewöhnen. Foto: Axel Heimken/dpa

Von Klaus Bergmann, dpa