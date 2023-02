/ Lesedauer: ca. 3min Ski nordisch Langlauf-Teamchef würde WM-Medaille feiern

Jahrelang verschwand der Langlauf wegen Erfolglosigkeit in der Nische. Gold in Peking hat einiges geändert. Den Stars von morgen wollen Katharina Hennig und Co. im direkten Dialog helfen.

© Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Peter Schlickenrieder ist der Cheftrainer der deutschen Langläufer. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Von Patrick Reichardt und Thomas Eßer, dpa