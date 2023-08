/ Lesedauer: ca. 2min Laut VfL-Geschäftsführer Lange Transferfrist in Saudi-Arabien führt zu „Unsicherheit“

In Saudi-Arabien schließt das Transferfenster später als in den europäischen Top-Ligen. Das macht einigen Club-Vertretern auch in der Bundesliga Sorgen.

© David Inderlied/dpa Wolfsburgs Geschäftsführer Marcel Schäfer betritt das Stadion in Wolfsburg Foto: David Inderlied/dpa

Von dpa