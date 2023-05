/ Lesedauer: ca. 2min NBA Lakers verlieren zweites Spiel gegen Nuggets in Playoffs

In Denver liegen die Los Angeles Lakers zu Beginn des letzten Viertels in Führung - und geben die Partie doch aus der Hand. Vor den Heimspielen liegt das Team in den NBA-Playoffs nun 0:2 hinten.

© Jack Dempsey/AP/dpa Denver Nuggets-Center Nikola Jokic (r) im Duell mit Lakers-Superstar LeBron James. Foto: Jack Dempsey/AP/dpa

Von dpa