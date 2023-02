/ Lesedauer: ca. 2min NBA Lakers um Rekordjäger James gewinnen bei den Pacers

Die Los Angeles Lakers rücken in der NBA mit einem Sieg an die Playoff-Plätze heran, ihr Starspieler LeBron James an den Punkterekord von Kareem Abdul-Jabbar.

© Michael Conroy/AP/dpa Überragender Lakers-Spieler beim Sieg über die Pacers: LeBron James (r). Foto: Michael Conroy/AP/dpa

Von dpa