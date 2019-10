Empfehlung - Kryptische Instagram-Botschaft von Ibrahimovic

dpaStockholm „Hola España, wisst ihr was? Ich komme zurück!“, sagte der 38 Jahre alte Stürmer in einer kurzen Videosequenz auf seiner Instagram-Seite. Ob er damit auf einen Wechsel zu einem spanischen Club anspielte, blieb zunächst völlig unklar. In der Vergangenheit hat sich der Schwede immer wieder geheimnisvoll in den sozialen Medien geäußert - manchmal bloß zu Werbezwecken für einen seiner Sponsoren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/kryptische-instagram-botschaft-von-ibrahimovic-326431.html