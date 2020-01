Empfehlung - Kreuzbandriss: Skirennfahrerin Schmotz fällt lange aus

dpaZagreb Eine Untersuchung in München ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im rechten Knie, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Noch in dieser Woche soll die Sportlerin, die bis zu ihrem Unfall in Kroatien eine starke Saison gezeigt hatte, operiert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/kreuzbandrissskirennfahrerin-schmotz-faellt-lange-aus-338018.html