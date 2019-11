Empfehlung - Kovac: Keinen neuen Trainerjob in der laufenden Saison

dpaBerlin Der frühere Coach des FC Bayern will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in dieser Saison kein neues Engagement übernehmen. Zuvor hatte das Fachmagazin „Kicker“ darüber berichtet. Die Münchner hatten erst vor gut drei Wochen die einvernehmliche Trennung von Kovac vollzogen. Der frühere Hertha-Profi gilt als Wunschkandidat bei den Berlinern und ihren Fans, sollte die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Chefcoach Ante Covic nach zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie beendet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/kovac-keinen-neuen-trainerjob-in-der-laufenden-saison-331543.html