Tennis Zverev bei US Open locker in Runde zwei

Ohne größere Mühe besteht Alexander Zverev die Auftaktaufgabe bei den US Open. Weggefährten trauen dem Olympiasieger in New York einiges zu.

© John Minchillo/AP/dpa Alexander Zverev gewann sein Auftaktspiel in New York glatt in drei Sätzen. Foto: John Minchillo/AP/dpa

Von Florian Lütticke, dpa