Fußball-Bundesliga Können und Wollen hinter den Bayern - Enge Bundesligaspitze

So nah sind sich die Bundesliga-Spitzenclubs in der Tabelle selten. Das spricht für Spannung. In ihrer Anspruchshaltung unterscheiden sich die Bayern-Verfolger erheblich.

© Torsten Silz/dpa Der BVB gibt sich nach dem Sieg in Mainz angriffslustig. Foto: Torsten Silz/dpa

Von Jan Mies, dpa