Empfehlung - Kölns Geschäftsführer Veh verlängert seinen Vertrag nicht

dpaKöln Veh, der seit knapp zwei Jahren in Köln arbeitet, hatte einen Vertrag bis zum Saisonende. Ausschlaggebend seien persönliche Gründe, teilte Veh mit. „Ich stehe seit mehr als 30 Jahren im Profifußball in der ersten Reihe und habe in den Überlegungen und Gesprächen über die Zukunft gespürt, dass ich derzeit nicht über den Sommer hinaus planen und mich auf einen derart verantwortungsvollen Job festlegen möchte“, hieß es in einer Mitteilung des Clubs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/koelns-geschaeftsfuehrer-veh-verlaengert-seinen-vertrag-nicht-326792.html