Empfehlung - Klopp und Liverpool stolpern bei Atlético

dpaMadrid Der Premier-League-Tabellenführer unterlag am Dienstag im Hinspiel mit 0:1 (0:1) bei Atlético Madrid und braucht im Rückspiel in gut drei Wochen an der Anfield Road einen Sieg für den Viertelfinal-Einzug. Saúl Ñíguez brachte die Gastgeber früh in Führung (4. Minute), anschließend verteidigten die Rojiblancos das 1:0 leidenschaftlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/klopp-und-liverpool-stolpern-bei-atletico-344662.html