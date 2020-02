/ Lesedauer: ca. 3min Keine Medaille: Peiffer 50. - Fourcade Einzel-Weltmeister

Die deutschen Biathlon-Männer sind im WM-Klassiker über 20 Kilometer klar an den Medaillen vorbeigelaufen. Das Quintett um den gestürzten Titelverteidiger Arnd Peiffer leistete sich in Antholz viel zu viele Fehler am Schießstand.