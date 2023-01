/ Lesedauer: ca. 3min Weltcup in Pokljuka Kein deutscher Biathlon-Podestplatz - Mixed-Staffel Fünfte

Die deutsche Mixed-Staffel wird zum Abschluss in Slowenien Fünfter, im Single-Mixed läuft es noch schlechter. Bis zur Heim-WM in einem Monat in Oberhof wartet noch viel Arbeit auf die Biathleten.

© Darko Bandic/AP/dpa DSV-Athlet Benedikt Doll (l) kam beim Weltcup im slowenischen Pokljuka mit der deutschen Mixed-Staffel nicht über Rang fünf hinaus. Foto: Darko Bandic/AP/dpa

Von Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa