/ Lesedauer: ca. 3min Triathlon Kehrmaschinen und Matten: Safety first bei Challenge Roth

Die Debatte um die Sicherheit hält nach dem tödlichen Unfall von Hamburg an. Die Athleten fordern von Ironman Veränderungen. In Roth haben sie schon reagiert. Dort steigt am Sonntag ein Klassiker.

© David Pintens/BELGA/dpa Zweimaliger Ironman-Sieger: Patrick Lange. Foto: David Pintens/BELGA/dpa

Von Jens Marx, dpa