/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga Kehl ärgert sich - Warum der 33. Spieltag entzerrt ist

Der 33. Spieltag findet geschlossen am Samstag statt - das ist in der Bundesliga Geschichte. Denn zusätzliche Termine am Freitag und Sonntag sind für die Sender attraktiv.

© Bernd Thissen/dpa Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ärgert sich. Foto: Bernd Thissen/dpa

Von dpa