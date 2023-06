/ Lesedauer: ca. 2min Major-Turnier Kaymer startet mit 73er-Runde in US Open in Los Angeles

Martin Kaymer hat seit mehr als einem Jahr nicht mehr an einem Major teilgenommen. Bei den US Open in Los Angeles gelingt dem Sieger von 2014 ein Start, der ihm noch alle Chancen für den Cut lässt.

© Maximilian Haupt/dpa Erwischte einen hoffnungsvollen Start bei den US Open: Martin Kaymer. Foto: Maximilian Haupt/dpa

Von dpa