Empfehlung - Kaymer erstmals nicht beim Saisonfinale der Europa-Tour

dpaSun City Der 34-Jährige aus Mettmann beendete das Turnier im südafrikanischen Sun City mit insgesamt 288 Schlägen auf dem geteilten 21. Rang. In der Jahreswertung der Europa-Tour, dem Race to Dubai, belegt der zweimalige Major-Sieger den 68. Platz. Nur die besten 50 Spieler dürfen beim letzten Turnier der Saison abschlagen, das ab diesem Donnerstag in Dubai ausgespielt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/kaymer-erstmals-nicht-beim-saisonfinale-der-europa-tour-329864.html