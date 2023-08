/ Lesedauer: ca. 3min Kanu Kanute Brendel mit unverhoffter WM-Chance auf Paradestrecke

Sebastian Brendel ist topfit und kehrt daher in seine Spezialdisziplin zurück. Der Kanute will es noch einmal wissen, auch wenn er nach dem Halbfinal-Aus bei Olympia in Tokio noch „verunsichert“ ist.

© Frank Kastner/dpa Kanute Sebastian Brendel ist für die Weltmeisterschaften in Duisburg positiv gestimmt. Foto: Frank Kastner/dpa

Von Frank Kastner, dpa