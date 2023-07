/ Lesedauer: ca. 2min Tour de France „Kann ihn schlagen“: So will Bauhaus Philipsen knacken

Phil Bauhaus will bei seiner ersten Teilnahme an der Tour de France am liebsten eine Etappe gewinnen. Dafür müsste er den aktuell schnellsten Mann der Welt schlagen.

© Daniel Cole/AP/dpa In Bayonne musste sich Phil Bauhaus (r) Jasper Philipsen nur knapp geschlagen geben. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Von dpa