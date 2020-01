Empfehlung - Kahn freut sich auf „große Aufgaben“ beim FC Bayern

dpaMünchen „Für mich persönlich stehen große Aufgaben bevor“, schrieb der 50-Jährige am Neujahrstag nach seinem offiziellen Amtsantritt bei seinem früheren Verein in den sozialen Netzwerken. „Ich bin so glücklich zu diesem Club und in die @FCBayern-Familie zurückzukehren. Pack ma's!“ Das neue Jahr werde für ihn sehr spannend, ergänzte der ehemalige Bayern-Profi. Den Beitrag ergänzte er mit den Hashtags „MiaSanMia“ und „WeiterImmerWeiter“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/kahn-freut-sich-auf-grosse-aufgaben-beim-fc-bayern-337399.html