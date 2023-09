/ Lesedauer: ca. 2min American Football Kaepernick schreibt Brief an New York Jets und bittet um Job

Colin Kaepernick will noch immer zurück in die NFL. Nach der Verletzung von Aaron Rodgers hat er den New York Jets nun einen Brief geschrieben und um eine Chance gebeten.

© Marcio Jose Sanchez/AP/dpa Colin Kaepernick wünscht sich eine Rückkehr in die NFL. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Von dpa