Basketball-Superstar James NBA-Rekordjagd geht weiter: Triple Double in New York

89 Zähler noch fehlen LeBron James zum Punkterekord in der NBA - schon in der Nacht zu Sonntag könnte es soweit sein. Dass er nicht nur treffen kann, zeigte der Superstar an einem seiner Lieblingsorte.

© Frank Franklin Ii/AP/dpa Gegen die New York Knicks holte LeBron James 28 Punkte, 11 Vorlagen und 10 Rebounds. Foto: Frank Franklin Ii/AP/dpa

Von dpa