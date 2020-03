Empfehlung - Inter Mailand stellt Spielbetrieb bis auf Weiteres ein

dpaMailand Man unternehme derzeit alle notwendigen Schritte für diese Maßnahme, hieß es in der kurzen Stellungnahme. Inter begründete die Reaktion mit dem ersten Covid-19-Fall in der Serie A. Der Italiener Daniele Rugani von Juventus Turin war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Teams hatten am Sonntag gegeneinander gespielt. Rugani saß bei Juves 2:0-Sieg auf der Bank.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/inter-mailand-stellt-spielbetrieb-bis-auf-weiteres-ein-347449.html