/ Lesedauer: ca. 2min Serie A Infantino verurteilt Rassismus-Vorfall in Italien

Nach einem erneuten Rassismus-Vorfall in Italien meldet sich der FIFA-Chef. In einem Beitrag in den sozialen Medien fordert Infantino harte Strafen gegen die auffälligen Fans.

© Jorge Saenz/AP/dpa FIFA-Präsident Gianni Infantino (l) verurteilte den Rassismus-Vorfall in der Serie A. Foto: Jorge Saenz/AP/dpa

Von dpa