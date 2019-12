Empfehlung - Hütter: Eintracht-Sieg gegen Guimaraes wäre „Initialzündung“

dpaFrankfurt/Main „Es ist ein wichtiges Spiel. Wir brauchen eine Initialzündung für die letzte Phase“, sagte der Österreicher. Die Eintracht würden mit einem Erfolg gegen die Portugiesen sicher in die K.o.-Runde weiterkommen. In der Fußball-Bundesliga blieben die Hessen in den letzten vier Spielen sieglos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/huetter-eintracht-sieg-gegen-guimaraes-waere-initialzuendung-334238.html