Motorsport Hülkenberg zurück im Formel-1-Auto: „Es war aufregend"

Nico Hülkenberg kehrt in Bahrain ins Formel-1-Cockpit zurück. Bei den Testfahrten lernt der Routinier seinen neuen Dienstwagen kennen. Am schnellsten ist schon an Tag eins der Weltmeister.

© Hasan Bratic/dpa Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg sitzt bei Testfahrten in Sakhir im Haas-Boliden. Foto: Hasan Bratic/dpa

Von dpa