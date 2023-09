/ Lesedauer: ca. 2min 2. Bundesiga HSV patzt in Osnabrück: Verdientes 1:2 beim Schlusslicht

Der Hamburger SV verliert auch gegen den zweiten Aufsteiger. So wird es in dieser Saison wieder nichts mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. In Osnabrück ist der Jubel dagegen groß.

© David Inderlied/dpa Hamburgs Robert Glatzel erzielt das Tor zum 0:1. Foto: David Inderlied/dpa

Von dpa