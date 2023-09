/ Lesedauer: ca. 2min 2. Liga HSV patzt auch in Osnabrück

Der Hamburger SV verliert auch gegen den zweiten Aufsteiger. So wird es in dieser Saison wieder nichts mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. In Osnabrück ist der Jubel dagegen groß.

© David Inderlied/dpa Der HSV kassierte die zweite Niederlage in Folge. Foto: David Inderlied/dpa

Von dpa