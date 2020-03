Empfehlung - Hopp nach Hass-Aktion: „Warte, wie das ins Rollen kommt“

dpaSinsheim „Warum soll ich nicht mehr in mein Stadion gehen? Die Personen, die das anrichten, müssen dann halt weg bleiben. Ich warte jetzt gespannt ab, wie das jetzt alles ins Rollen kommt“, sagte der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag in einem Sport1-Interview.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/hopp-nach-hass-aktion-warte-wie-das-ins-rollen-kommt-346142.html