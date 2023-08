/ Lesedauer: ca. 3min Bundesliga Hofmanns Rückkehr: Erst Emotionen, nun versöhnliche Töne

Sein Wechsel in der Sommerpause hat bei den Fans von Borussia Mönchengladbach für Ärger gesorgt. Am Samstag kehrt Jonas Hofmann mit Bayer Leverkusen in den Borussia-Park zurück.

© Marius Becker/dpa Kehrt mit Leverkusen am Samstag zu seinem früheren Club zurück: Jonas Hofmann. Foto: Marius Becker/dpa

Von Holger Schmidt und Thomas Eßer, dpa