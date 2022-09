/ Lesedauer: ca. 3min 6. Spieltag Plötzlich Bayern-Jäger: Hoffenheim grüßt aus Spitzengruppe

Für Hoffenheim läuft es in dieser Bundesliga-Saison bisher richtig gut. Gegen Mainz gelingt in Überzahl ein ungefährdeter Sieg und damit der Sprung in die Spitzengruppe.