Empfehlung - Hoeneß kündigt nach TV-Anruf „Abteilung Attacke“ an

dpaMünchen „Der eine oder andere Journalist wird sich jetzt schon gefallen lassen müssen, dass ich die Abteilung Attacke wieder ausfahre, jetzt wo ich dann keine offizielle Funktion mehr habe“, sagte 67-Jährige nach dem Sieg der Münchner Basketballer gegen Alba Berlin. Am Vormittag hatte Hoeneß in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ angerufen, war live in die Talkrunde geschaltet worden und hatte sich über den seiner Ansicht nach ungebührenden Umgang mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic beschwert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/hoeness-kuendigt-nach-tv-anruf-abteilung-attacke-an-328618.html