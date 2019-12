Empfehlung - Hertha-Trainer Klinsmann für neues Stadion - „egal wo“

dpaBerlin „Wenn ich ein Fan bin, dann will ich einfach nur ein neues Stadion. Da sollen sich doch mal die Fachleute den Kopf zerbrechen, ob das hier direkt am Olympiapark - was natürlich schön wäre - ist oder Tegel oder Tempelhof oder egal wo“, sagte der Coach des Hauptstadtclubs im Podcast des Berliner SPD-Fraktionschefs Raed Saleh. „Findet einen Fleck, mit dem ihr alle d'Accord seid und macht eine Abstimmung. Aber entscheidet einfach: Da bauen wir, wir legen los, da machen wir was mega-mega-tolles.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/hertha-trainer-klinsmann-fuer-neues-stadion-egal-wo-335718.html