/ Lesedauer: ca. 2min Biathlon-WM Herrmann-Wick: Vollgas Richtung zweiter Medaille

Denise Herrmann-Wick will in Oberhof wieder aufs Podium. Nach Sprint-Gold geht sie als Gejagte in die Verfolgung.

© Martin Schutt/dpa Denise Herrmann-Wick aus Deutschland küsst ihre Goldmedaille. Foto: Martin Schutt/dpa

Von dpa