Heimpleite gegen Basaksehir: Gladbach ausgeschieden

dpaMönchengladbach Der Bundesliga-Tabellenführer verlor am Donnerstagabend am letzten Gruppenspieltag der Europa League mit 1:2 (1:1) gegen Basaksehir aus Istanbul und rutsche in der Gruppe J von Platz eins noch auf den dritten Rang ab. Der türkische Herzensclub von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jubelte dagegen über den Einzug ins Sechzehntelfinale.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/heimpleite-gegen-basaksehirgladbach-ausgeschieden-334522.html