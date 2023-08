/ Lesedauer: ca. 2min 2. Bundesliga Hannover-Trainer vor HSV-Duell: „Wir haben ein Heimspiel!“

Hannover gegen Hamburg - dieses Nordduell in der 2. Fußball-Bundesliga lockt am Samstagabend fast 50.000 Zuschauer an. Die vielen HSV-Fans im Stadion schüchtern die 96er jedoch nicht ein.

© Swen Pförtner/dpa Hannovers Trainer Stefan Leitl (m) und HSV-Trainer Tim Walter (r) stehen am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/dpa

Von dpa