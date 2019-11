Empfehlung - Handballerinnen feiern Auftaktsieg bei WM

dpaYamaga Die DHB-Auswahl setzte sich gegen Panamerika-Meister Brasilien mit 30:24 (14:11) durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Beste deutsche Werferin in Yamaga war Julia Behnke mit sechs Toren. Nächster Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener ist Australien am Sonntag (10.00 Uhr).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/handballerinnen-feiern-auftaktsieg-bei-wm-332254.html