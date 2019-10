Empfehlung - Handball-Nationalspieler Strobel vor Bundesliga-Comeback

dpaBalingen „Es sieht gut aus für Sonntag. Wenn bis zum Wochenende alles funktioniert, werde ich in Minden im Kader sein“, sagte der Profi von Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten der Deutschen Presse-Agentur. Sein Club tritt am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) bei GWD Minden an. „Ich glaube nicht, dass ich direkt 60 Minuten hoch und runter laufe, wenn ich das erste Mal wieder spiele. Das wird dann eher ein Antesten unter Wettkampfbedingungen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/handball-nationalspieler-strobel-vor-bundesliga-comeback-326559.html