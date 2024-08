/ Lesedauer: ca. 2min Boxsport Halmich beklagt fehlende Beachtung deutscher Boxer im TV

Bald tritt Ex-Profiboxerin Regina Halmich in einem TV-Schaukampf gegen Entertainer Stefan Raab an. Vorher kritisiert sie die aus ihrer Sicht fehlende Beachtung deutscher Boxer in der Öffentlichkeit.

© Christoph Soeder/dpa Die frühere Profiboxerin Regina Halmich beklagt die fehlende TV-Plattform für deutsche Boxerinnen und Boxer. Foto: Christoph Soeder/dpa

