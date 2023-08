/ Lesedauer: ca. 2min Premier League Haaland-Doppelpack am Start: „Wichtig, dass wir so anfangen“

Zum Start in die Premier-League-Saison ist Aufsteiger FC Burnley keine große Hürde für Titelverteidiger Manchester City. Beim 3:0 macht Erling Haaland weiter mit dem, was er am besten kann.

© Nigel French/PA Wire/dpa Erling Haaland von Manchester City jubelt mit seinem Teamkollegen Kyle Walker (vorne) über sein Tor. Foto: Nigel French/PA Wire/dpa

Von dpa