Empfehlung - Gündogan will mehr Verantwortung in DFB-Team

dpaManchester „Ich sehe mich in einem Alter und in einer Position, in der ich mehr Verantwortung übernehmen kann und will“, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle seine zuletzt starken Leistungen in der englischen Premier League auch „in der Nationalmannschaft bestätigen“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/guendogan-will-mehr-verantwortung-in-dfb-team-328219.html