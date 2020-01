Empfehlung - Grozer hofft auf Abschied im Nationalteam bei Olympia

dpaBerlin Der 35 Jahre alte Diagonalangreifer will sich auch von einer möglichen Qualifikation für Japan im Sommer unter keinen Umständen mehr von seinem internationalen Karriereende abbringen lassen. „Ich wäre dankbar und glücklich über die Olympia-Teilnahme“, sagte Grozer der Deutschen Presse-Agentur vor dem deutschen Auftakt bei dem Achterturnier in Berlin am Sonntag (19.30 Uhr/Sport1) gegen Tschechien. „Es wäre wunderschön, meine Karriere in der Nationalmannschaft bei Olympia zu beenden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/grozer-hofft-auf-abschied-im-nationalteam-bei-olympia-337750.html