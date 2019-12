Empfehlung - Großer Gegner droht: VfL Wolfsburg verpasst Gruppensieg

dpaWolfsburg Der Fußball-Bundesligist gewann zwar am Donnerstagabend sein letztes Vorrundenspiel gegen den französischen Rekordmeister AS Saint-Etienne mit 1:0 (0:0), für Platz eins in der Gruppe I reichte das aber nicht mehr, da Spitzenreiter KAA Gent aus Belgien parallel sein Spiel gegen den ukrainischen Außenseiter PFK Olexandrija ebenfalls gewann. Das Siegtor für die Wolfsburger schoss der Brasilianer Paulo Otavio in der 52. Minute in seinem ersten Pflichtspiel für den VfL.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/grosser-gegner-droht-vfl-wolfsburg-verpasst-gruppensieg-334520.html