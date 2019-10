Empfehlung - Grönefeld lässt Fortsetzung der Karriere offen

dpaShenzhen Derzeit ist die gebürtige Nordhornerin als einzige Deutsche zusammen mit der Niederländerin Demi Schuurs bei den WTA Finals in Shenzhen in China am Start. „Hier beim Jahresabschluss der Besten zu sein, ist schon eine tolle Sache“, sagte Grönefeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/groenefeld-laesst-fortsetzung-der-karriere-offen-326347.html