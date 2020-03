Empfehlung - Gladbachs Bensebaini: Können es mit BVB und Bayern aufnehmen

dpaMönchengladbach „Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch gegen Mannschaften wie Bayern oder Dortmund zu gewinnen. Wir können es mit ihnen aufnehmen, auch wenn diese Clubs uns auf eine ganze Saison gesehen sicher noch sehr, sehr viel voraushaben", sagte der algerische Fußball-Profi in einem Interview des „Sportbuzzer".