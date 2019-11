Empfehlung - Gladbach nun gegen Rom gefordert - Pléa vor der Rückkehr

dpaMönchengladbach Top in der Liga, sieglos im Europapokal. Für Borussia Mönchengladbach zählt beim nächsten Auftritt in der Europa League gegen AS Rom am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) jeder Punkt, sonst könnte die internationale Runde für die Gladbacher im Dezember beendet sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/gladbach-nun-gegen-rom-gefordert-plea-vor-der-rueckkehr-327854.html