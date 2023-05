/ Lesedauer: ca. 3min Italien-Rundfahrt Giro: Drei Zeitfahren, Berge und eine deutsche Hoffnung

3489,2 Kilometer warten auf die Radprofis bei der am Samstag beginnenden Italien-Rundfahrt bis zum Ziel in Rom. In der letzten Woche geht es in den Bergen zur Sache. Kann Lennard Kämna dann mithalten?

© Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa Am Samstag beginnt der 106. Giro d’Italia. Foto: Marco Alpozzi/LaPresse/AP/dpa

Von Stefan Tabeling, dpa