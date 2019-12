Empfehlung - Gesprächsstoff: Bayern-Druck, Herbstmeister, Abstiegskampf

dpaBerlin DRUCK: Der FC Bayern hat in der Champions League ordentlich Frustbewältigung betrieben. Der Schwung vom 3:1 gegen Tottenham Hotspur soll nun auch in die Liga-Partie gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mitgenommen werden. Die Mannschaft von Interimstrainer Hansi Flick muss fast zwingend gewinnen - sonst stünden drei Bundesligaspiele in Folge ohne Sieg in der Statistik. Und das ist gar nicht Bayern-like. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge attestierte eine „Schieflage“, die korrigiert werden sollte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sportwelt/gespraechsstoff-bayern-druck-herbstmeister-abstiegskampf-334555.html